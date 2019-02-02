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Polisin belirlediği metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Polisin belirlediği metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı569 defa okundu

kategorisinde,02 Şub 2019 - 23:15 tarihinde yayınlandı
Polisin belirlediği metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı

Osmaniye’de mahalle polisleri tarafından belirlenen metruk binalar, güvensiz olduğu gerekçesiyle belediyeye ait iş makineleri tarafından bir bir yıkılıyor. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen ‘Suçlara Yuva Kalmasın’ projesi kapsamında metruk binaların tespiti çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerindeki metruk binanın ilk olarak fotoğrafları ve görüntüsü alınıp raporlandı. Ardından, belediyeye yıkılması için adresi verilen bina, ilgili kanun gereği yine polis gözetiminde yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’un talimatları doğrultusunda, çevre halkının güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlerin mesken haline getirdiği metruk binaların tespiti durumunda yıkımların süreceği kaydedildi. Rahime Hatun Mahallesi Muhtarı İsa Kama, çalışmadan dolayı, başta emniyet müdürü olmak üzere emeği geçen tüm polislere ve belediye çalışanlarına teşekkür edip, metruk binaların yıkımı ile suç yuvalarının ortadan kaldırıldığını ve vatandaşların huzur bulduğunu söyledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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