Polislerden, mobil iletişim yoluyla dolandırıcılık uyarısı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar, mobil iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarıldı. Görevliler, özellikle il merkezindeki camiler, okul önleri ve dolmuş duraklarını gezerek, bu konuda dikkat edilmesi gereken bilgilerin yer aldığı el broşürlerinden dağıttı. Sözlü olarak anlatımlarda da bulunan polisler, “Sizleri telefon ile arayarak veya mesaj göndererek kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan ve güven sağlamaya çalışarak sizden para veya altınlarınızı söyledikleri yere bırakmanızı isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Bu tür şüpheli kişileri 155 polis imdat hattına bildiriniz.” diye konuştular.

BU SÖYLEMLERE İNANMAYIN!

Kendilerini sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcıların, telefonla aradıkları şahıslara; terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak dolandırıldıkları bu söylemlere artık inanılmaması gerektiği belirtilerek şöyle denildi: “Telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için; hiçbir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere, Asla İnanmayın! Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE