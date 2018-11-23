Polisten, 2 bin 900 öğrenciye genel güvenlik semineri

Osmaniye’de polis, il genelinde bulunan ilk ve ortaokullarda düzenlediği seminerlerde, 2 bin 900 öğrenciye, genel güvenlik konularında eğitim verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ‘Gelecek Ellerinde’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerinin iki ay süredir devam ettiği, ilerleyen günlerde ise lise öğrencilerine yönelik süreceği belirtildi. Bu kapsamda, Şehit Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulunda ki eğitim seminerinde, öğrencilere ‘Polis kimdir, ne iş yapar, trafikte uyulması gerekenler ve çocuklar için temel güvenlik kuralları’ hakkında bilgiler sunuldu. Ayrıca öğrencilere, emniyet teşkilatında görev alan asayiş, kom, terör şube, kaçakçılık, özel harekat, olay yeri inceleme ve çevik kuvvet birimlerinin yapmış olduğu görevler anlatıldı. Konuşmaların ardından öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırılırken, her birine kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Eğitim programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE