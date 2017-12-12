Polisten cami cemaatine hırsız ve dolandırıcılık uyarısı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki camileri dolaşarak, cemaati hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı. Raufbey Mahallesi’ndeki Envar’ul Hamit Camiinde öğlen namazı sonrasında camiden çıkan vatandaşlara, hırsızlık ile dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gereken bilgilerin yer aldığı broşür dağıtan ekipler, şüphelenilen durumlarda ‘Alo 155 polis imdat’ hattını aramasını istedi. Hırsızlığın bir fırsat suçu olduğunu ve bu fırsatın hırsızlara verilemesini cami cemaatinden isteyen ekipler, tehlikeyi önceden tahmin etmenin ve tedbir almanın riski azaltan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladılar. Evden, otodan ve işyerinden hırsızlık olaylarına karşı bir takım tedbirlerden bahseden polisler, “Evinizden ayrılırken kapınızı mutlaka kilitleyin. Kapı ve pencere kilitlerinizin sağlam olmasına dikkat edin. Evinizde kıymetli mücevherat ve çok miktarda para bulundurmayın, varsa kasaya koyun. Otonuzda kısa süreli dahi olsa ayrılırken içerisinde cep telefonu, bilgisayar, cüzdan veya çantanızı bırakmayın. İşyeri çalışanlarının işten ayrılması halinde, işyerinize ait kapıların kilit göbeklerini değiştirin. İşyerinizde para bozdurmaya gelen veya benzeri bahanelerle sizi oyalamaya çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Unutmayın, siz davet etmediğiniz sürece hırsız size uğramaz.” diye ikazlarda bulundular. Vatandaşlar ise bu çalışmalarından dolayı başta İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman olmak üzere, tüp emniyet müdür ve amirleri ile polis memurlarına teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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