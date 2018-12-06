Polisten engeli bireylere masal park gezisi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, engelli bireylere yönelik masal park gezisi düzenlendi. Vali Celalettin Cerrah, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde hizmet alan engelli 40 öğrenci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında organize edilen Masal Park gezisine götürüldüler. Burada polisler ve kurum idarecileri ile birlikte, Atlı Karınca, Hezarfen kulesi, bot turu, Kütahya fincan, gondol, çarpışan araba ve Uludağ tırmanma turu gibi oyun parkurlarına binen gençler, uzun süre eğlenerek unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Etkinliğin ardından kurum binasına geçen öğrenciler burada, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, polis memurları ve merkez çalışanları ile birlikte öğlen yemeği yediler. Ardından spor salonunda Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Özel sporcu Melike Yazıcı ve Melike Bozdoğan ile masa tenisi maçı yaptı. Programın son bölümünde ise 3 Aralık Engelliler Günü anısına yapılan yaş pasta kesildi. Müdür Gökduman, engellilerin gününü kutlayıp, her zaman onların yanında olduklarını söyledi. Kurum öğrencileri ise Masal Park Gezisi için Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman başta olmak üzere polis memurlarına teşekkür ettiler. Ayrıca engelli bireylere, günün anısına içerisinde çeşitli kırtasiye ürünlerinin bulunduğu çantalardan hediye edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE