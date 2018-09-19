Polisten, öğrenci ve velilere broşürlü uyarı!

Osmaniye’de polis, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğrenci ve velileri, okul önlerinde broşür dağıtarak uyardı. Ekipler ayrıca, 155 Polis İmdat, 110 İtfaiye ve 112 Ambulans numaralarının hangi durumlarda aranması gerektiği noktasında bilgilendirme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk günlerinde tüm okullarda, “Çocuklar için temel güvenlik kuralları” ve “Anne ve Babalar Dikkat” konulu el broşürlerinden dağıttı. Mehmet Akif İlkokulunda velileri broşürler haricinde sözlü olarak ta uyaran polisler, “Çocuğunuza evinizin adresini ve cep telefon numaralarınızı öğretin ve sık aralıklarla tekrarlatarak unutmamasını sağlayın. Çocuğunuza kendisini tehlikede hissettiği an bağırmasını, ıssız parklar, yollar ve yerlerden uzak durması gerektiğini öğretin. Çocuklarınızın her konuda size güvenmesini ve karşılaştıkları tüm durumlarda size karşı açık olmalarını ve gerçeği olduğu gibi anlatabilmelerini sağlayın. Çocuklarınız evden çıktıktan sonra nerelere gittiğini ve kimlerle oynadığını bilmelisiniz. Çocuklarınıza tanıdığı bir kişiyle bile olsa anne babasına söylemeden onunla bir yere gitmemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuzun arkadaşları ve aileleri hakkında bilgi sahibi olun. Çocuğunuza, sizin izniniz olmadan kişisel bilgileri kimseye vermemesi gerektiğini öğretin.” diye bilgilendirdiler. Öğrencilere ise temel güvenlik kurallarını ezbere bilmeleri konusunda uyaran polisler, özellikle bir yere giderken ailelerine haber vermeleri, okul önlerinde satılan sağlıksız yiyeceklerden almamaları ve adreslerini ve ailesinin telefon numaralarını ezbere bilmeleri gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca internette fazla vakit geçirmemeleri ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamaları gerektiğini vurguladılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE