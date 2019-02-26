Polisten tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye polisinin şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtan, elinde su testisi bulunan kadın heykeli, İbranice el yazmalı kitap ve sikke ele geçirildi. Olayla ilgili tarihi eser kaçakçılığı yapmak isteyen Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürcülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ile birlikte, içerisindekilerden şüphelendiği bir minibüsü takibe aldı. Kısa süre sonra durdurularak arama yapılan aracın koltuklarının altından, siyah poşetler içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen ve elinde su testisi bulunan kadın heykeli, 3 adet İbranice el yazmalı kitap ve 9 adet sikke ele geçirildi. Suriye uyruklu M.A., H.E., H.A., B.K., B.F. ve B.Z. sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler ise tarihi eser olup olmadığının tespiti için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Osmaniye Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE