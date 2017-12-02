Posta güvercinleri ile ödül kazandılar

Osmaniye Amanos Posta Güvercin Derneği tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen ‘2017 Yavru posta Güvercinleri’ yarışmasında en uzak mesafeyi uçarak dereceye giren kuşların sahipleri ödüllendirildi. Dernek Başkanı Yunus Akdağ, yarışmada dereceye girenleri tebrik, sponsor firmalara teşekkür ederek, “Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz posta güvercinleri yarışmamıza 20 kişi, yaklaşık 350 posta güvercini ile katıldı. Etaplar halindeki belirli mesafelerden bırakılan kuşlardan, en kısa zamanda dönüş yapanlar ödüle layık görüldü. Bu turnuvamızı önümüzdeki sene daha geniş kapsamlı festival havasında yapmayı planlıyoruz. Amacımız posta güvercin yarışlarını yaygınlaştırmak ve daha profesyonel şekilde besleyerek yarışmalara hazırlamaktır. Ayrıca, Osmaniye’mizin adını posta güvercinleri ile tüm Türkiye’ye duyurmaktır.” dedi. Ödül törenine Adana, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Gaziantep Dernek Başkanları ve üyeleri de katılırken, 5 dalda ödül dağıtımı yapıldı. Yarışmalar sonunda, 110 kilometrede birinci Bekir Öz, ikinci Süleyman Özel ve 3. Gafur Çetiner. 155 kilometrede birinci Yunus Akdağ, ikinci Mustafa Şimşeksoy ve üçüncü Kasap Osman. 180 kilometrede birinci Süleyman Özel, ikinci Yunus Akdağ ve üçüncü Ali Kekeç. Final Etabı 230 kilometrede birinci Süleyman Özel, ikinci Yunus Akdağ, üçüncü Mustafa Şimşeksoy, dördüncü Erman Keleş ve beşinci Balıkçı Halil oldu. Klasman Kupanın sahibi ise Yunus Akdağ, Mustafa Şimşeksoy oldu. Dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Ödül dağıtımı sonra sı piste çıkan posta güvercin sevenler, canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayarak bir ay süren yarışmanın stresini attı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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