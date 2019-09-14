Prostat kanseri riski, yaş ilerledikçe artmakta

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte yaş ilerledikçe riskin artmakta olduğunu söyledi. 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla açıklama yapan Dr. Öznavruz, prostat’ın, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezi olduğunu, mesanenin altında yer aldığını ve prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanserinin gelişebildiğini söyledi. Türkiye’de ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanserin prostat kanseri olduğu belirten Öznavruz, “Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte: yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında yani baba, erkek kardeş, ağabey prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Doymuş yağlardan hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe aşağıdaki bazı şikayetlere yol açabilir: Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar ve kanlı meni gibi şikayetlerin olması prostat kanseri olduğunu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan en az biri olduğunda, üroloji uzmanına başvurulmalıdır.” dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK

Prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, “Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli muayene olması ve kanda prostat spesifik antijen (PSA) testini yaptırması erken tanı konulması açısından önemlidir. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi (kemoterapi) diğer evrelerde gerekli görülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır.” diye bilgi verdi. Dr. Hasan Öznavruz, tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma prostat kanseri riskini azaltabildiğini ve aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığının öğrenilebileceğini ifade etti. Öznavruz, özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri görülenlerin yüksek risk altında olduğundan 40 yaşınızdan itibaren, diğer erkeklerde 50 yaşından itibaren düzenli olarak üroloji hekimine giderek muayene olmalarını ve kanda prostat spesifik antijen (PSA) testini yaptırmalarının önemine değindi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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