PTT Heyetinden Vali Coşkun’a 178’inci kuruluş yıldönümü ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, PTT’nin 178. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle kendisini ziyaret eden PTT Başmüdürü Abdulkadir Dağdemir ve PTT personelini makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Vali Coşkun’a PTT’nin 178. kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan hediyeler takdim edildi. 1840 yılında kurulmuş olan PTT’nin bu yıl 178. yılını kutladıklarını ifade eden PTT Başmüdürü Abdulkadir Dağdemir, Osmaniye’deki PTT hizmetleri hakkında Vali Ömer Faruk Coşkun’a bilgi verdi. Dağdemir, günün anısına Vali Coşkun’a çeşitli hediyeler takdim etti. PTT’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Coşkun ise, tüm kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

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