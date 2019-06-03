Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, mezarlarına karanfil bıraktı. Belediye Asri Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyaretine Vali Coşkun’un yanı sıra, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Alibeyli Camii Müezzini Bilal Akbulut tarafından Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Coşkun ve protokol mensupları ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitlere Allah’tan rahmet dileyip, taziyelerini iletti. Bir bayram arifesinde hüsün dolu olduklarını belirten Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak’ın ağabeyi Nedim Sarak, “Çocukları olan yiğitlerin hepsi burada.Ne mutlu bu toprağa girenlere, bizler var isek bu kahramanların sayesinde varız. Bütün bu yiğitlerin, annelerinin babalarının, kardeşlerinin, eşlerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi. İki güne bir kardeşinin mezarını ziyarete gediğini belirten Nedim sarak, bayram arifesinde herkesi şehitlikte görmenin daha güzel olduğunu söyledi. 15 Temmuz hain kalkışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki’nin babası Hamza Karacatilki ise evlat acısının çok zor olduğunu ve Allah kimseye bu acıyı yaşatmaması temennisinde bulunarak, “Cezab-ı Allah bu kadar oğluma bu kadar ömür biçmiş, kendi verdi kendi aldı. Allahın takdiri. Allah başka anne babalara evlat acısı yaşatmasın.” diye konuştu.

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