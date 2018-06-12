Ramazan bayramı için gerekli tedbirler alındı

Osmaniye’de, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli tedbirler alındı. Osmaniye Valiliği’nden bayram tedbirleri ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kendi sorumluluk bölgelerinde huzur ve güvenliği sağlayacak tüm tedbirleri alacaklar, İl Sağlık Müdürlüğü tüm sağlık kurumlarında özellikle Hastane Acil ve 112 Servislerinde takviyeli personel bulunduracak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kendi görev alanı dâhilinde bayram süresince meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale ekipleri hazır bulunduracaktır. Ayrıca Belediye Başkanlıkları tarafından itfaiye birimleri, su arıza ve temizlik ekiplerince gerekli tedbirler alınacak ve nöbetçi ekipler oluşturulacak, cenaze iş ve işlemlerini yürüten görevliler hazır bulunacaklardır. Yine belediyeler tarafından alışveriş merkezlerinde zabıta ekiplerince gıda kontrolleri ve fiyat denetimleri yapılacak, umuma açık yeme içme mekânları ve gıda üreten yerler, berber, kuaför, hamam ve benzeri işyerleri sürekli denetlenecektir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bayram öncesi gıda kontrolleri sıklaştırılacak ve bayram süresince şikâyetlerin takibi için nöbetçi ekipler görevlendirilecek ayrıca Defterdarlık tarafından bayram öncesi ve süresince alışveriş merkezlerinde mali denetim ekipleri oluşturulacaktır.Bayramın ilk günü Cumhuriyet Meydanında yapılacak bayramlaşma töreninde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, İl Sağlık Müdürlüğü ise bayramlaşma töreni boyunca tam donanımlı bir ambulans ve yeterli sayıda sağlık personeli bulunduracaktır. İl Emniyet Müdürlüğü, şehirlerarası otogar, DDY Garı ve AVM’de gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır. Telekom İl Müdürlüğü ve PTT Müdürlüğü, telefon görüşmeleri ve posta işlemlerinin aksamaması için gereken tüm tedbirleri alacaklardır. Ayrıca elektrik kesintilerinin yaşanmaması için gereken tedbirler alınacak, elektrik arızalarına karşı nöbetçi ekipler oluşturulacak, vatandaşların olası arıza bildirimlerinin çözülmesinde gecikmelere sebebiyet verilmemesi sağlanacaktır.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE