Kadirli Belediyesi tarafından Refüj ve Kavşaklarda yeşillendirme çalışmaları başlatıldı.

Daha yeşil bir Kadirli için çalıştıklarını söyleyen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün refüj ve kavşaklarda yeşillendirme çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Adana Yolu Çevre yolu kavşağında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tarhan, ilçemizdeki refüj ve kavşaklarında çiçek ve ağaçlandırma çalışmaları artarak devam edecek dedi.

Yeşillendirme noktasında Park ve Bahçelerimiz ilçemiz genelinde çalışmalarına devam ediyor diyen Başkan Tarhan Uzun Çarşı Kasaplar Kavşağı civarından başlayan kaldırım genişletme ve ağaçlandırma çalışmalarına da değinerek “ Kadirli Belediyesi üretken ve vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Bu bağlamda Kadirlimizi daha yeşil yapmak için çalışıyoruz. Parklar, yeşil alanlar ve refüjlerimizdeki çalışmalar ile ilçemiz artık daha yeşil oluyor” dedi.