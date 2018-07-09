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Refüje çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı761 defa okundu

kategorisinde,09 Tem 2018 - 16:47 tarihinde yayınlandı
Refüje çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde, refüje çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü 32 yaşındaki Uğur Karagöz öldü, arkasındaki yolcu Mustafa Polat ise yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İlçeye bağlı Aslanlı Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Uğur Karagöz idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Devrilen motosikletteki sürücü Karagöz ile 28 yaşındaki Mustafa Polat yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Osmaniye’de özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Karagöz tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden diğer yaralı Mustafa Polat’ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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