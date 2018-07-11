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Refüje çarpan TIR devrildi: 1 ölü752 defa okundu

kategorisinde,11 Tem 2018 - 15:35 tarihinde yayınlandı
Refüje çarpan TIR devrildi: 1 ölü

Osmaniye’de seyir halindeyken kontrolden çıkıp, orta refüje çarparak devrilen TIR’ın sürücüsü 36 yaşındaki Halil Baltacı, hayatını kaybetti. Kaza Toprakkale İlçe E91 otoyolunda meydana geldi. Adana’dan Osmaniye yönüne seyir halinde olan Halil Baltacı idaresindeki 46 NY 837 plakalı tır, Tüysüz rampasında kontrolden çıkıp orta refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalede sürücü Halil Baltacı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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