Refüjlerde Ağaçlandırma Çalışmaları

Kadirli Belediyesi tarafından refüjlerde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye Yolu Devlet Bahçeli Bulvarındaki refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirlimizi daha yeşil yapmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz dedi.

Çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyleyen Başkan Tarhan, “ Devlet Bahçeli bulvarında refüj bakım onarım ve peyzaj çalışmalarımız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde yetiştirilen ağaçlar refüjlerimize dikilmeye başladı. Kadirlimizin daha yeşil olması için çalışıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımız Osmaniye yolu Otogar önünden Göçmenler kavşağına kadar yem yeşil bir refüjle yolculuklarını yapacaklar” dedi.