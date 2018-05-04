Rehber öğretmenler Korkut Ata Üniversitesi’nde

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) düzenlenen kahvaltılı toplantıda, öğrencilere üniversite tercihinde rehberlik eden lise öğretmenleri bir araya geldi. Lezzet Vadisi’nde ki programa Rektör Prof. Dr. Murat Türk başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sabri Ulukanlı, Prof.Dr. Ali İhsan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’te katıldı. konuşmasında, diyalogun ve iletişimin önemine dikkat çeken Rektör Türk, “Öğretmenlerimizi önemsiyoruz. Üniversitemizin önümüzdeki döneme öğrencilerin Üniversitemizi tercih etme noktasında çabanızın olduğunun farkındayım ve bu nokta da desteklerinizin devam edeceğine inancım tamdır.” dedi. OKÜ’nün İhtisas Üniversitesi olması için YÖK’e başvuru yaptıklarını ifade eden Murat Türk, “Enerji, Gıda ve Lojistik konularında üniversitemiz çok iyi noktada. Bunun daha iyi olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu. Rehber öğretmenlerin öğrencilerin yönlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çok önemli rol oynadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise OKÜ’nün kendisiyle birlikte açılan üniversiteler arasında sinerjisi olan ve öne çıkan, gelişme gösteren bir üniversite olduğunu belirtti. Çelik, “Bu noktada bizim Üniversitemizin çocuklarımıza uygun bir dille olması gerektiği biçimde anlatılması gerekiyor. Bu bağlamda sizlerin desteğine ihtiyacımız var.” dedi. Rektör Prof. Dr. Murat Türk’ün öncülüğünde toplantıya katılan rehber öğretmenlere içerisinde OKÜ tanıtım materyallerinin yer aldığı çantalar takdim edildi. Etkinliğe katılan rehber öğretmenlere daha sonra kütüphane, Celil Atasever Oyuncak Müzesi, Planetaryum ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gezdirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE