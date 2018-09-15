RES Bölgelerinde kuş izleme çalışması

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gözetiminde, Bahçe DKMP Şefliği sınırlarında bulunan Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Bölgesinde, kuş ve yarasalarla ilgili biyoçeşitlilik izleme çalışması yapıldı. Mart ayından bu yana düzenli araklıklarla gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, bölgedeki kuşların tür ve popülasyonunun tespiti yapılarak kayıt altına alındığı belirtildi. Devam etmekte olan gözlem ve izleme faaliyetinin, Osmaniye Şube Müdürlüğü, Bahçe DKMP Şefliği ekiplerinin de katılımıyla konusunda uzman yarasa, kuş araştırma görevlileri ve akademisyenlerin tarafından yapıldığı ifade edildi. Sarıtepe, Demirciler ve Gökçedağ mevkiinde bulunan Rüzgar Enerji Santralleri tribünleri ve civarındaki gözlemlerde izlenen büyük orman kartalı, kerkenez, kızıl şahin, kuzgun ve yılan kartalı gibi türlerin yaptıkları akrobatik uçuşlar gözlem yapan ekibin oldukça dikkatini çekti. Bölgede hem gündüz hem de gece yapılan çalışmalarda yüksek yakınlaştırma özellikli fotoğraf makineleri, teleskop, dürbün, kuşlarda sonogram ve seslere göre tür teşhisi için bilgisayar programları ve tür teşhisi rehber kitapları, yarasalarda ise ‘yarasa ses analizi detektörü’ kullanılarak türlerin tespitinin sağlanmakta olduğu kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE