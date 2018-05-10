Robot fuarı Park 328’de açıldı

Osmaniye Merkez Saimbey Ortaokulu tarafından düzenlenen Robot Fuarı, Park 328 Alışveriş Merkezi’nde açıldı. Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Fuarın açılışını yapan Vali Coşkun, “Emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin bu çalışmaları sonucunda ufuklarının daha da açılmasını ve daha güzel çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum” dedi. Vali Coşkun, daha sonra sergiyi gezerek projeleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Vali Coşkun, Park 328 AVM’nin zemin katında, ‘Sanat Çocukların Hayal Gücünde Saklıdır” sloganıyla açılan Saimbey Ortaokulu Resim ve Keçe sergisini de gezdi. Sergi hakkında bilgi alan Vali Coşkun, sergide emeği ve katkısı olan tüm öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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