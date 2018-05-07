Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Ege Milletvekili adayı olmak için istifa etti

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde milletvekili adaylık başvuruları devam ediyor.

Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Ege, milletvekili adayı olmak için İl Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Saadet Partisi’nin ülkenin birleştirici gücü olduğunu belirten Ege, Saadet’in artık baraj sorunu olmadığını söyledi.

Ege, “Bize oy vermek isteyip de barajdan dolayı oy veremediklerini söyleyen vatandaşlarımız, böyle bir sorunumuz kalmadı. Kendi cumhurbaşkanı adayımız, kendi milletvekili aday listemiz ve kendi parti amblemimizle gireceğimiz seçimde herkesten destek bekliyorum. Seçimlerin ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yeni İl Başkanı Hamza Çalışkan Oldu

Mustafa Ege’den boşalan il başkanlığına Saadet Partisi İl Müfettişi Hamza Çalışkan getirildi.

27. dönem Hatay milletvekilli aday adaylığı için İstifa eden İl Başkanı Mustafa Ege’nin yerine Saadet Partisi Hatay yeni İl Başkanı Hamza Çalışkan oldu.