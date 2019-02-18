Saadet Partisi Seçimlere Tek Başına Giriyor

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, HD Medya Hatay Fm Genç, Fm ve Beyzade Fm’in ortak canlı yayın konuğu oldu.

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, programda yaklaşan yerel seçimler ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Hükümetin yerel seçimleri devletin beka meselesi haline getirmesi konusuna değinen Çalışkan, “Bu seçim anayasa ile belirlenmiş olan ve her 5 yılda bir yapılan, değişikliği ancak anayasa değişikliği ile mümkün olan mahalli idareler seçimi. Kesinlikle mahalli idareler seçimi genel seçimle karıştırılmamalı. İş başındakiler kazanmak için her yolu mubah gördüklerinden bu seçimi hükümet seçimine doğru çekmeleri kendileri açısından mazur olabilir ama ülke açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Öyle anlaşılıyor ki bu arkadaşlarımız, aday tespitlerinde, anketlerde ve ekonomi başta olmak üzere politikalarda sıkıntılar ortaya çıkınca seçimde bir zafiyete uğrayacaklarını anladılar.

BEKADAN BAHSEDEREK SEÇİMİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Adayların seçim çalışmalarına baktığımızda, projelerinde dolu dolu şeyler, dertlere derman çözüm odaklı projeler beklerken, bunlardan hiç biri yok. Cumhurbaşkanının resmini kullanarak, bekadan bahsederek, yerel seçimlerde ittifak yasası olmamasına rağmen ittifak yaparak seçimi almaya çalışıyorlar. Belli ki bir korku bir endişe var.

Biz bu seçimde, cumhurbaşkanını, hükümeti seçmiyoruz. Genel seçimler 24 Haziran’da oldu ve bitti. Bu seçim mahalli idareler seçimi, hatta yerel seçim olduğu için parti dahi gözetilmez.

SAADET PARTİSİ’NİN YÜKSELİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ayrıca, Sadet Partimiz hiçbir parti ile ittifak içinde olmadığı gibi, bütün il ve ilçelerde tek başına aday çıkarıp, tek başına seçimlere girmesine rağmen bu arkadaşlar, sürekli algı oluşturarak, yandaş medyalarını da kullanarak “Saadet Partisi, CHP, HDP ve İYİ Parti ittifak ediyor. Teröristlerle, Pensilvanya ile kol kola, el ele” diye utanmadan yalan söylüyor ve iftira atıyorlar.

Bunları milletimizin takdirine bırakıyoruz. Buradan anlıyoruz ki bir korku ve endişe içerisindeler. Saadet Partisi’nin yükselişini görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar. Burada da adil olmadıklarını görüyoruz. Bu gelişmeler gösteriyor ki ve biz İnanıyoruz ki bu seçimde Saadet rüzgârı esecek. Birçok yerde belediye başkanlıklarını kazanarak çalmadan, aldatmadan, israf etmeden, işi ehline vererek en güzel hizmetlerle yeniden milletimizi ‘Milli Görüş Belediyeciliği’ ile buluşturacağız.