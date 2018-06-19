Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Saadet Partisi Hatay Milletvekili adayı Dr. Necmettin Çalışkan seçim çalışmalarını büyük teveccühle karşılaştığı Antakya’da sürdürdü.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti, Antakya Gazeteciler Cemiyeti, İHH Antakya temsilciliği ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Çalışkan, günün sonunda Antakya seçim bürosunda “Saadet Çayı” etkinliği ve TVA kanalında Gündem Özel programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi de mutlaka mecliste olmalıdır diyen Çalışkan “Saadet Partisi kökünü bu milletin tarihinden, kültüründen inancından ve medeniyetinden alan partidir. Saadet’in mecliste olması ülke yararınadır. Yapılacak hayırlı işlere destek, zarar verecek icraatlara fren olacaktır. Bu anlamda Ak Parti’nin de elini güçlendirir.

Siyasette seviyesiz bel altı hakaretler varken Temel Karamollaoğlu’ndan sonra özellikle son dönemde ortaya çıkan kucaklayıcı bütünleştirici kimliğiyle Saadet her kesimin sesi olacaktır” dedi.

Saadet Partisi bu ülkede ekonominin devlet yönetiminde korunmasını sağlamıştır diyen Çalışkan, Saadet Partisi’nden sonra köprünün maliyeti zararı araç geçiş garantisini insanlar sorgulamaya konuşmaya başladı. IMF’ye borcumuzun 23 milyar ödendi ama karşılığında 453 milyar dış borcumuzun olduğunu insanlar öğrenmeye başladı. Onun için saadet mecliste olmalıdır.

Yeni seçim yasasıyla, baraj sorununu ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Çalışkan, bu seçimin Saadet Partisi için bir dönüm noktası olduğunu belirterek “oylar zayi olmayacak, iyi bir netice ile bu sefer 25 Haziran’da Saadet mecliste olacak” dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Adayı Dr. Necmettin Çalışkan’a Milletvekili adayları Mustafa Eğe, Atila Erol, Abdullah Aydın Demir, Ramazan Öksüz ve Uğur Ural eşlik etti.