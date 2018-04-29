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Sağlam Milletvekili Gibi Karşılanda840 defa okundu

kategorisinde,29 Nis 2018 - 23:07 tarihinde yayınlandı
Sağlam Milletvekili Gibi Karşılanda

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı İbrahim Sağlam, seçim gezilerini yaptığı bölgelerde adeta Milletvekili ilgisi gördü.

Geçtiğimiz gün Osmaniye’den 50 araçlık konvoyla  Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkalığına Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapmak üzere giden eski Tarım İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, burada da kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, millette hizmet yolunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak için istifa ederek aday adayı olduğunu ifade ederek,”Beni hepiniz tanıyorsunuz ve içimdeki hizmet aşkını gayet iyi biliyorsunuz.Ben de sizlere hizmet etmek  için göreve talip oluyorum. Allahım bizleri utandırmasın. Sizlere hizmet edebileceksem bana bu görev nasip olsun”dedi.

Daha sonra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı İbrahim Sağlam, Göksun ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada da büyük ilgi ve alaka gören Sağlam, kendisini tanımaya gelen vatandaş topluluğuna hitap etti.

Göksun’dan sonra, Elbistan, Afşin ve Ekinözü Ak Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı İbrahim Sağlam, söz konusu ilçelerde de birer konuşma yaparak ayrıldı.

 

 

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