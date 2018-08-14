Sağlık çalışanlarına akılcı laboratuar kullanımı eğitimi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, il genelinde faaliyet gösteren ve bünyesinde tıbbi laboratuar bulunduran özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda görevli laboratuar birim sorumlusu uzman doktorlar ve diğer çalışanlarına yönelik “Akılcı Laboratuar Kullanımı Eğitimi” düzenledi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Cingöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Fazlı Aslan, Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Metin Çelik ve Sağlık Memuru Ahmet Karaçocuk tarafından yapılan bilgilendirmelerde, akılcı test istem prosedürü, konsültasyon istem prosedürü, refleks ve reflektif test uygulamaları, karar sınırı, kritik değer ve ölçüm birimlerinin harmonizasyonu, tıbbi laboratuvar tetkik sonuç raporu standardizasyonu ve bu test nerede yapılıyor sistemi anlatıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi biyokimya laboratuarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuarlarını, tıbbi patoloji laboratuarlarını ve doku tipleme laboratuarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuar Kullanımı Projesi” yürütülmekte olduğunu belirterek, “Ülkemizde bünyesinde tıbbi laboratuar bulunduran özel ya da kamu bütün hizmet sağlayıcılarda yürütülen “Akılcı Laboratuar Kullanımı Projesi”nin amacı; hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarını standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen hekim ile tıbbi laboratuar uzmanı arasında iletişim, teknik, danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamaktır.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE