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Sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar eğitimi256 defa okundu

kategorisinde,25 Tem 2018 - 15:48 tarihinde yayınlandı
Sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar eğitimi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve toplum sağlığı merkezi’nde görevli personellere yönelik bulaşıcı hastalıklar eğitimi düzenlendi. Valilik Binası Ahmet Cevdet Paşa Toplantı salonundaki programa konuşmacı olarak, Aile Hekimliği Biriminde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Volkan Recai Ötegen ve Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli Birim Sorumlusu Gülserap Başkurt Salgut katıldı. Katılımcılara, bulaşıcı hastalıklar ihbar bildirim sistemleri eğitimi, influenza sürveyansı eğitimi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların sürveyansı eğitimi, akut barsak enfeksiyonu (ABE) sürveyansı eğitimi verildi.

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