Sağlık çalışanlarına ‘Bulaşıcı hastalıklar ihbar ve bildirim sistemi’ eğitimi

Osmaniye’de özel ve kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hastalık ve vaka bildirim personellere yönelik ‘Bulaşıcı hastalıklar ihbar ve bildirim sistemi’ konusunda eğitim verildi. Konuyla ilgili çalışmaların, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla periyodik verilmekte olduğu kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklar Biriminde görevli Birim Sorumlusu Gülserap Başkurt Salgut tarafından, Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi Toplantı Salonunda “Bulaşıcı Hastalıklar İhbar Bildirim Sistemleri Eğitimi” verildi. Düzenlenen bu eğitimde günlük bildirimi yapılan 014 formlarının günlük takibi, Tespit edilen vakaların Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde bildirim ekranının açılması ve vaka tiplerinin doğru olarak ekrana veri girişinin yapılması, Sürveyans sorumlularının hastanede bildirimi zorunlu hastalık tanısı konan hastalıkların bilgilerinin doğru eksiksiz ve zamanında gönderilmesinin sağlanması gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

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