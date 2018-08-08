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Sağlık çalışanlarına çocuk istismarı ile etkin mücadele eğitimi262 defa okundu

kategorisinde,08 Ağu 2018 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Sağlık çalışanlarına çocuk istismarı ile etkin mücadele eğitimi

Osmaniye’de il genelinde hizmet veren sağlık personellerine yönelik, çocuk istismarı ile etkin mücadele fakındalık eğitimleri başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından cinsel istismar mağduru çocukların örselenmesini asgariye indirmek ve sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılmak amacıyla, il genelinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim verilmeye başlandı. Bu kapsamda; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda il genelinde hizmet veren sağlık personeline yönelik Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık eğitimlerinin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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