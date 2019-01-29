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Sağlık çalışanlarına ‘İzci’ sistemi anlatıldı165 defa okundu

kategorisinde,29 Oca 2019 - 17:22 tarihinde yayınlandı
Sağlık çalışanlarına ‘İzci’ sistemi anlatıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, toplum sağlığı merkezi çalışanları ve hastane sürveyans sorumlusu personeline yönelik Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) konulu eğitim verildi. Sağlıklı Hayat Merkezi salonunda ki programa eğitmen olarak, Uzman Yusuf Çakıcıoğlu ve Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Gülserap Başkurt Salgut katıldı. Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla eğitim verildiğini belirterek, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık vakalarına yönelik yürütülecek olan tüm faaliyetler, filyasyon, vaka incelemesi, temaslı takibi, ve benzerleri gibi faaliyetlere yönelik raporlamalar ile sağlık tehditlerinin erken tespitine yönelik sinyal ve analiz sonuçlarının elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) oluşturuldu. Sistem tüm illerde İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastane sürveyans birimlerinin kullanımına açılmaya hazır hale getirildi.” dedi. Dr. Öznavruz, eğitime katılanlara teşekkür etti.

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