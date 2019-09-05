Sağlık hizmetleri stantlarında vatandaş bilgilendirildi

Osmaniye Sağlık İl Müdürlüğü tarafından, “Halk Sağlığı Haftası” etkinlikleri kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde bilgilendirme stantları açıldı. Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde kurulan stantlarda, vatandaşların kan, nefesi tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, ayrıca diş fırçası ve macunu ile bilgilendirici broşürlerden hediye edildi. Ülke genelinde her yıl 3-9 eylül tarihleri arasının “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlanmakta olduğunu kaydeden İl Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri işbirliğiyle ana çocuk sağlığı teması başta olmak üzere birinci basamakta verilen sağlık hizmetlerinin tanıtımına yönelik hizmet içi eğitimler, stant çalışmaları ve çeşitli etkinlikler organize edildiğini söyledi. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini aktaran Öznavruz, şunları kaydetti: “Halk sağlığı çalışmaları, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedeflemektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarının daha da yaygınlaştırması, sağlık eğitimleri ve etkinlikler düzenleyerek toplum bilincinin artırılması, hastalıkların meydana gelmeden önlenebilmesi ve neticede toplumun yaşam standardının yükseltilmesi için çalışmalarımız, hiç ara vermeden ve artarak devam etmektedir. 03-09 Eylül Halk Sağlığı Etkinlikleri kapsamında İlimizde merkez ve ilçelerde çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımızda vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması hedeflenmektedir”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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