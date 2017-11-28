Sağlık sektöründe eğim almış işsizle deneyim kazanma imkanı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve Yeni Hayat Hastanesi işbirliğinde düzenlenen ‘İşbaşı Eğitim Programı’ kapsamında sağlık sektöründe eğim almış iş arayanlara 3 ay sürecek uygulamalı eğitim verilecek. Program sayesinde; hemşire, hasta, yaşlı ve bakım elemanı, odyometri, fizyoterapist ve fizik tedavi teknikeri mesleğine sahip olan katılımcılar hastanede işbaşı yaparak deneyim sahibi olacak. Program öncesi Yeni Hayat Hastanesi’nde yapılan ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı mülakata hastane yetkileri ile İŞKUR’da görevli iş ve meslek danışmanları katıldı. İŞKUR, seçilen katılımcılara program süresi boyunca net asgari ücret düzeyinde ödeme yapacak; ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primlerini yatıracak. İşbirliğine ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri; İŞKUR’la yapılan ortak programın hem Hastaneye ize hem de sağlık çalışanlarına katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek bu programın istihdama sağladığı faydalar nedeniyle devam etmesi temennisinde bulundu. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ise İşbaşı Eğitim programıyla gençlerin eğitim aldıkları mesleklerde tecrübe sahibi olduklarını ve bu programın istihdama girişlerini kolaylaştırdığını söyledi. Mülakatı geçemeyenlerin İŞKUR’la irtibatlarını koparmamalarını ve İŞKUR’un gençlere sunduğu hizmetlerden yararlanma noktasında iş ve meslek danışmanlarından yardım almayı sürdürmelerini dile getiren Altunkaynak, sağlık sektöründe nitelikli personelin önemine değindi. Müdür Altunkaynak, gençlerin eğitim aldıkları mesleklerde pratik yapma imkanı bularak kendilerini geliştireceğini, işbaşı Eğitim Programlarının diğer sektörlerde de uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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