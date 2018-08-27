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Sağlık Tesislerinde, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimini272 defa okundu

kategorisinde,27 Ağu 2018 - 16:04 tarihinde yayınlandı
Sağlık Tesislerinde, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimini

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından, il genelindeki sağlık tesislerinde, Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimini yapıldı. Kontrol ekibi tarafında, Osmaniye, Kadirli ve Düziçi Devlet Hastaneleri, Osmaniye ve Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin Verimlilik Yerinde Değerlendirilme çalışmaları tamamlandı. Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirilmesi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2-9 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı bildirildi. Verimlilik gözlem ekibi tarafından, sağlık tesislerinin poliklinikleri, yataklı servisleri, yoğun bakımları, acil servisi, laboratuarları, görüntüleme hizmetleri ve atıklar mevzuatta belirtilen standartlar çerçevesinde değerlendirilmede bulunulduğu kaydedildi.

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