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Sağlık Yüksekokul öğrencilerinden sağlık taraması116 defa okundu

kategorisinde,18 May 2018 - 14:02 tarihinde yayınlandı
Sağlık Yüksekokul öğrencilerinden sağlık taraması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2’nci Sınıf öğrencileri Hemşirelik haftası nedeniyle, kampus içerisinde, kan basıncı, kan şekeri ve beden kitle indeksi taraması yaptı. Düzenlenen etkinliğe OKÜ Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ile Sağlık Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Derya Atik, Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kevser Sevgi Ünal Aslan, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Gözüyeşil, akademik, idari personeli ile öğrencileri katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Binası içerisinde kurulan stantlarda Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, iki gün süreli akademik, idari personeli ile öğrencilerin tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ile beden kitle indeksi taraması yaptı. Memnuniyetle karşılanan sağlık taramasına 196 kişi katıldı. Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, OKÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin oluşturdukları bu farkındalık ile bilgi, becerilerini geliştirerek onlara bir anlamda pratik eğitim imkânı sağlandığını söyledi.

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