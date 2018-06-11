Sahanın Sesi

Merhaba kıymetli okurlar,

Ak Parti 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor. Her nedense bir seçim hariç tüm seçimlerden de güçlenerek çıkıyor. Yanımıza her kim gelse “öldük, bittik yok olduk. Bu iktidar bizi bitirdi. Eğer bir daha oy verirsek elimiz kırılsın” diyor. Ancak bunu diyen kesimler acaba sandık başına gittiği zaman bir değişim mi geçiriyor ne yapıyorsa, Ak Parti gücünden kesinlikle güç kaybetmediği gibi, hatta güçlenerek çıkıyor. Çok ilginç bir durum değil mi?..

Osmaniye’de gerek sosyal medya üzerinden, gerekse yüz yüze yaptığımız saha çalışmasında Ak Parti’nin oyunun azalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani millet ne kadar şikayet etse demek ki, oy zamanı geldi mi, gidip oy’unu Ak Parti’ye veriyor. Osmaniye’de sonuç böyle çıktıktan sonra Türkiye genelinde sonucun çok farklı çıkacağını düşünmek biraz zor olur. Bana göre parlamento da çok az bir farkla ya Cumhur ittifakı üstünlüğü sağalar, ya da millet ittifakı. Yani burada asıl kilit parti Hdp olarak görülüyor. Eğer Hdp barajı geçerse muhalefet çoğunluğu yakalar. Geçemezse Ak Parti 350’ye yakın milletvekili rahatlıkla çıkarır.

Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince, sahada gördüğüm kadarıyla ilk turda Recep Tayyip Erdoğan geçecek gibi görülüyor. Eğer ilk turda geçemese bile ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyorum.

Osmaniye’de benim tespitlerime göre Cumhur ittifakı 3 milletvekili çıkarıyor. Diğer milletvekilini ise, millet ittifakı alıyor.

Evet – hayır referandumanda EVET : bloku 53.48, HAYIR: bloku 46.57 oy almış. Ancak sahada gördüğüm kadarıyla hayır bloku oy’unu koruyamamış, evet bloku oyuna destekte katmış. Buradan yola çıkarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy’unu artıran Cumhur ittifakı 3 milletvekilini rahatlıkla alıyor.

Millet ittifakına gelince. Orada da partiler bir birine çok yakın gidiyor. Kimse Saadet Partisi’ni hesaba katmıyor ama, onun adayının çok sevilen ve genç bir insan olması bana göre Saadet Partisi’ni de zirveye ortak ettiğini söyleyebilriz. Özelikle CHP ve İyi Parti’nin milletvekili 1. Sıra adaylarının toplumda karşılığı olmayan kişilerden oluşması seçimi farklı boyutlara götürse bile, partilerinin aldığı oylar bu adayları potaya yaklaştırıyor. Ayrıca yazdığım bu makale sahadan aldığım izlenimlerin sonucudur ve kişisel görüşümü yansıtmamaktadır.

Ben bu seçimin ülkemize, memleketimize barış, huzur, istikrar ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Tüm okurlarımızın bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.