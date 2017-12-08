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Sahaya giren köpeği futbolcular çıkardı216 defa okundu

kategorisinde, 08 Ara 2017 - 14:24 tarihinde yayınlandı
Sahaya giren köpeği futbolcular çıkardı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesinde ki bir amatör lig karşılaşmasında, sahaya girerek maçın durmasına neden olan sokak köpeği, futbolcular tarafından yakalanarak dışarıya çıkarıldı. Bahçespor ile Zorkunspor arasında oynanan U-16 Gençler ligi maçında sahaya giren sevimli köpek, oyunun iki defa durmasına neden oldu. İlçe Stadında oynanan karşılaşmada, maçının 25’inci dakikasında konuk ekibin atağı sırasında korner direğinin yanından sahaya bir köpek sağa sola koşmaya başladı. Daha sonra ise kale arkasında ısınan Zorkunsporlu sporcuların yanına giden köpek, yeniden oyun alanına girmesi üzerine hakem Emre Nağaç maçı durdurdu. Sahada bulunan davetsiz misafiri dışarı almak için saha komiserini göreve davet eden hakem, müsabakanın başlaması için köpeğin dışarıya çıkarılmasını bekledi. Sahada bulunan Bahçesporlu sporcuların yardımıyla köpek alan dışına çıkarılarak karşılaşma yeniden başladı. Müsabakanın başlamasından 15 dakika sonra inatçı köpek yeniden oyun alanına girmesi üzerine Hakem Emre Nağaç tekrar oyunu durdurdu. Saha görevlileri ve sporcuların seferber olduğu olayda köpek yeniden yakalanarak uygun bir yere iple bağlanmasının ardından müsabaka tamamlanabildi.
Haber:İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)

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