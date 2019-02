Sahipsiz gezinen at ve yavrusu görenleri şaşırttı

Osmaniye kent merkezinde, sahipsiz gezinen bir at ile yavrusu, trafikteki sürücüler ile çevredeki esnafları şaşırttı. Araçların seyirlerine aldırmadan gayet rahat şekilde şehir turu atan at ve yavrusu bazı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Cevdet Sunay ile Palalı Süleyman Caddesinin kesiştiği kavşakta sabah saatlerinde görülen ve sakin bir şekilde gittikleri gözlemlenen atlara, şaşkınlıklarını gizleyemeyen yayalar yol verirken, araç sürücüleri ise rahatsız etmemek için korna bile çalmadan arkalarından seyrettikleri gözlemlendi. Palalı Süleyman caddesi üzerinden Dr. Ahmet Alkan Caddesi yönüne dönen at ile yavrusu bu istikamette yollarına devam etti. Meraklı insanların bu görüntüyü cep telefonları ile kayıt ettikleri görülürken, trafikte insanlara tanınan önceliğin, hayvanlara da uygulanmasından dolayı duyarlı araç sürücülerinin davranışları sevindirici olarak yorumlandı.