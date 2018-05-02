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Sahne Oyunları Kulübü’nden tiyatro oyunu305 defa okundu

kategorisinde,02 May 2018 - 19:24 tarihinde yayınlandı
Sahne Oyunları Kulübü’nden tiyatro oyunu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Sahne Oyunları Kulübü, ilk tiyatro oyunları “Anlatmaya Gerek Yok”u 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde oynadı. Üniversitemiz öğrencileri tarafından oluşturulan ekibin danışmanlığını Öğretim Görevlisi Celal Bıçakcı, Sahne Oyunları Kulübü’nün başkanlığını Ali Ertuğrul Kürkçü yaparken, tiyatro oyununun kostümlerini ve dekorunu Osmaniye Meslek Yüksekokulu Tekstil Programı ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri yaptı. Tiyatro oyununda oyuncu olarak Ali Ertuğrul Kürkçü, Ceren Karatepe, Gülnaz Himyen, Gülşah Duman, Kenan Pekdiker, Oğuz Demir, Rıdvan Ceylan, Tuğba Çevirme, Tuğçe Acar bulunurken ışık ve seste Can Şanal ve sahnede Oğuzhan Erdoğan yer aldı. Oyun öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Sahne Oyunları Kulübü Başkanı Ali Ertuğrul Kürkçü, “Bugüne kadar kulübümüz olarak yaptığımız tüm etkinlikler manevi olarak büyük fedakârlık istedi. Bu fedakârlığı gösterebilecek öğrenci arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Anlatmaya Gerek Yok adlı tiyatro oyunumuz için arkadaşlarımız 4 ay boyunca çalıştı ve bugünkü ortamın kurulmasında büyük emekleri oldu. Anlatmaya Gerek Yok isimli tiyatro oyunumuz sahnede gerçekleştireceğimiz ilk oyunumuzdur.” dedi. ‘Anlatmaya Gerek Yok’ adlı tiyatro oyunu slayt gösterimiyle başladı. Sahnede büyük performans sergileyen oyuncular, tiyatro severler tarafından uzun süre alkışlandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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