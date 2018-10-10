Şair Yazgan, kitap okuma etkinliğinde çocuklarla buluştu

OSMANİYE Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Okul Destek Projesi” kapsamında düzenlenen “Kitap Okuyan Başarılı Çocuklar” konulu söyleşi ve imza günü etkinliği Çocuk Edebiyatı Yazarı ve Şair Bestami Yazgan’ın katılımıyla düzenlendi. Gebeli Çınarı altında düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, bazı kurum müdürleri, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. Etkinlik, Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Kasım’ın Şair Bestami Yazgan’ın “Gülü İncitme Gönül” isimli şiirini okumasıyla başladı. Şair Bestami Yazgan çocuklara hitap ederek yaptığı konuşmasında, “Dünya bir ağaç olsa, çiçekleri gençler ve çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa, çiçekleri kitaplar olurdu. Bu bakımdan, gönülleri kitaplarla buluşturmamız gerekir. Devletimiz her imkânı veriyor; çok güzel okullar yaptırıyor. Çok kıymetli öğretmenlerimiz var, okullar açıldığında sıraların üzerinde ders kitapları hazır. Sizler de kendi değerinizin farkına varın, çalışın ve başarılı olun.” diye konuştu. Gençlere her zaman güvendiğini de ifade eden Yazgan, gençlerin Çanakkale’de, İstiklal Savaşında, teröre karşı verilen mücadelede, 15 Temmuz’da kendilerini gösterdiklerini söyledi. Konuşmasını şiirleri ile süsleyen Şair Bestami Yazgan tüm çocuklara başarılar dileyerek sözlerini noktaladı. Vali Ömer Faruk Coşkun, şair Bestami Yazgan’a programda çocuklarla buluştuğu ve okuduğu güzel şiirleri için teşekkür etti. Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek hayatlarında başarılar diledi. Program sonunda, Osmaniyeli Şair Bestami Yazgan kitaplarını imzaladı.

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