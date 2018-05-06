Sakin olun lütfen

Merhaba kıymetli okurlar,

24 Haziran seçimleri yaklaşırken liderlerde dahil, herkese duyarlı bir gazeteci olarak sakin olmalarını öneriyorum.

Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. Ülkemiz kurulduğundan bu yana 100’lerce seçim atlatmıştır. Bir çoğunu da huzur içinde bitirmiş, kazanan kazanmış, kaybeden de kaybetmiştir. Başka bir deyişle seçim bitmiş herkes köşesine çekilmiştir.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için liderlere bakıyorum kullandıkları üslup maalesef çok ağır ve taraftarlar arasında kin ve nefret tohumlarını atabilecek niteliktedir. Kullanılan cümleler hep incitici ve üzücüdür. Yapmayın, etmeyin. Bence liderlik vasfını taşıyan herkes çok bilinçli hareket etmeli ve cümleleri seçerek kullanmalıdır. Çünkü her bir lider arkasında milyonlarca taraftarı olduğunu unutmamalı. Söyledikleri her cümlenin Türkiye genelindeki taraftarlarını etkileyeceğini iyi düşünmeli. Türkiye bir çok seçimi huzur içinde aşmışken 24 Haziran seçimlerinde üzücü bir durum olmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki, Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamullaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek hepsi bu ülkenin evlatlarıdır.

Seçimler demokrasinin temel kaynağıdır. 24 Haziran’da ister Cumhur ittifakı kazansın, isterse millet ittifakı kazansın, biz yine bu ülkede yaşayacağız. Yine bir birimizden alış-veriş yapacağız. Mutlu ve mutsuz günümüzde bir arada olacağız. Bizim başka ülkemiz yok. En yakın gördüğümüz gardaşımız diyen Azerbaycan bile bizden ülkesine girmemiz için vize istiyor. Siz benim ne demek istediğimi anladınız bile. Bundan dolayıdır ki, ülkemize daha iyi hizmet etmek için yola çıkmış insanların çok sakin ve bir birine saygılı olmasını istiyoruz.

Diğer yandan siz ulusal medyada boş boş konuşanlara fazla inanmayın. Bu seçim çok kolay geçmeyecek. Seçimi yani kimse çantada keklik sanmasın. Cumhur ittifakı ne kadar güçlüyse, millet ittifakı da o kadar güçlüdür.Seviyeli bir seçim geçirilmesi Türk milletinin en önemli isteğidir. Benim liderlere akıl vermek haddime düşmez ama, tansiyonun çok yükselmemesi için her gazetecinin elinden geleni yapması lazım. Bu liderler, bu değerlerimiz kolay yetişmiyor, ayrıca her türlü zorluğa karşıda neler çektiğini de biz fazla bilemeyiz. Ben bu seçimde tüm partilere başarılar diliyor, ülkemize en iyi hizmeti verecek olanın kazanmasını diliyorum.

OSMANİYE’DE NE OLUR?

2017 yılında yapılan referandumda EVET bloku : % 53.48, HAYIR bloku: 46.57 oy almış. Osmaniye’de uzun zamandan bu yana seçimlerde Ak Parti 2, MHP 2 milletvekili çıkarıyor. Bu kez durum çok farklı. 24 Haziran seçimlerinde millet ittifakının kesin bir milletvekili hazır. Eğer millet ittifakı biraz daha iyi çalışıp milleti ikana edebilirse yine 2-2 olacak gibi duruyor. Yani seçim sonuçları tahmin ettiğimiz gibi olursa Ak Parti, CHP, MHP ve İP birer milletvekili paylaşacaklardır. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin ayrı ayrı oylanması bence neticeyi daha da fazla etkileyecektir. Oyunu Erdoğan’a veren, bölge milletvekillerine hele de azda kızgınsa oyunu başka partiye verebilir. Bu seçim gerçekten çok farklı neticelerin çıkacağı bir seçimdir. 24 Haziran 2018 seçimlerinin huzur ve barış içerinde tamamlanmasını diliyor, tüm siyasi partilere başarılar diliyorum.