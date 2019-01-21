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Salon şampiyonasından derecelerle döndüler60 defa okundu

kategorisinde,21 Oca 2019 - 16:09 tarihinde yayınlandı
Salon şampiyonasından derecelerle döndüler

Osmaniye Genç sporcular, İstanbul’da düzenlenen U16 Türkiye Salon Şampiyonası’ndan derecelerle döndüler. Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Atletizm Federasyonu salonunda gerçekleşen yarışlara, ülke genelinde 800’ün üstünde sporcu katıldı. Osmaniye adına yarışmaya katılan Ramazan Kundakçı 1500 metre branşında 4.29’luk derecesiyle Türkiye 3’üncüsü, 800 metrede ise Türkiye 5’incisi olurken, İrem Kuru 1500 metre 5.04’lük derece ile Türkiye 5’incisi ve Semiha Demir Yüksek Atlama branşında 1.44’lük derecesiyle Türkiye 5’incisi oldular. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, çeşitli branşlarda Türkiye derecesi elde ederek gurur kaynağı olan sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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