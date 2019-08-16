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Saman balyaları arasından 805 paket sigara çıktı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Saman balyaları arasından 805 paket sigara çıktı196 defa okundu

kategorisinde,16 Ağu 2019 - 15:17 tarihinde yayınlandı
Saman balyaları arasından 805 paket sigara çıktı

Osmaniye’de polisin bir adrese düzenlediği operasyonda, ahır içerisindeki saman çuvalları arasından 805 paket kaçak sigara çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, alınan bir ihbar üzerine Fakıuşağı Mahallesinde ki bir ikametin ahırında arama yapıldı. İncelemede, saman çuvalları arasına gizlenmiş vaziyette 805 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.D ve Suriye uyruklu F.S. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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