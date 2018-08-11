Samet Aybaba Futbol Turnuvası Final Maçı İle Sona Erdi

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası 25. Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Samet Aybaba futbol turnuvası oynanan final maçı ile sona erdi. Kortej yürüyüşünün hemen ardından başlayan final maçında takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. İzleyenlere adeta futbol ziyafeti çeken sporcular sahada sergiledikleri centilmenlikleriyle de büyük alkış topladı.

Final maçında Osmaniye İdman Yurdu ve Osmaniyespor FK takımları karşılaştı. 20’şer dakikadan iki devre oynanan final müsabakasında sporcular futbol şöleni sundular. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen maçın galibi 3-2 ‘lik skorla Osmaniye İdmanyurdu oldu. Turnuvanın ikincisi Osmaniye FK ve üçüncüsü yeni nesil futbol okulu oldu. Turnuva sonunda Osmaniye belediyesi tarafından şampiyon takıma 1000 lira, ikinciye 500 lira ve üçüncüye 250 liralık spor malzemesi çekleri, her bir sporcuya masal park bir günlük sınırsız eğlence kartı ve madalya ile ödüllendirildi.