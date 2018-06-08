Şanal Sülalesi Toprakkale’de iftarda buluştu

Devlet Eski Bakanı Ahmet Şanal, öncülüğünde Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi’nde buluşan Şanal Sülalesi iftar programı düzenledi.

Şanal ailesinin her yıl Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde gerçekleştirdiği iftar yemeğine Eski Bakan Ahmet Şanal ve Şanal Sülalesinin tamamı katıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Devlet Eski Bakanı Ahmet ŞANAL;” Ailenin öneminden bahisle Şanal Ailesinin bütünlüğünü bozmadığını ve bu birlikten duyduğu memnuniyeti belirtti. ŞANAL, Sıla-i Rahim’in önemini vurgulayarak akrabaların birbirlerine destek olup sevgi ve saygılarını korumalarını ifade etti. Toplum hayatının sağlıklı olabilmesi için aile bağlılığının çok önemli olduğunu vurguladı. Bu birlik ve beraberliğimizi koruyalım “dedi.