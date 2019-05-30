Sanatçı Dinletir, “Sahipsizler mezarlığında anıldı

Dünya Duvar resim çizme rekortmeni, Müzisyen, Heykeltıraş, Şair, besteci ve Ressam ve OŞYAD üyesi Mustafa Dinletir’ ölümünün üçüncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Adını Guinness rekorlar kitabına yazdıran, İtalya’da 27 katlı bir binanın duvarına yaptığı 2048 Metre kare resimle dünya rekorunu kıran, bu rekoru iki kez elinde bulunduran, Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) üyelerinden Mustafa Dinletir; ölümünün üçüncü yılında Osmaniye Belediyesi Asri mezarlıktaki “sahipsizler mezarlığında” şiirler ve dualarla anıldı.

Ölümünün 3. yıldönümünde mezarına çiçekler konulduktan sonra şiirleri okunan Mustafa Dinletir için yazılan şiirler de okundu.

OŞYAD Yönetimi ve üyeleri tarafından mezarı ziyaret edilen Mustafa Dinletir’in ölüm yıldönümündeki anma programında konuşan Dernek Başkanı Mustafa Bardak; “Aynı zamanda derneğimizin de üyeleri arasında bulunan Mustafa Dinletir; Osmaniye’de şu anda yıkılan eski Belediye hizmet binası duvarları başta olmak üzere, kentin değişik yerlerindeki elektrik trafoları, okul duvarları ile, Düziçi ilçesindeki ‘katı atıl tesisleri’ duvarları, Okul duvarları, Bahçe ilçesinde ve değişik kurumların duvarlarına yaptığı resimlerle bilinen

Ressam ve sanatçı kişiliğe sahip insandı. Ressam Dinletir, İtalya San Marco Üniversitesi Fresk (Duvar resmi) ve Heykel Bölüm başkanlığı yaptığı dönemde, 27 katlı bir otelin duvarına 2048 Metre kare büyüklüğünde resim yaparak, 230 yıldır kırılamayan “dünya duvar resmi rekorunu” yaklaşık ikiye katlayarak adını “Guinness rekorlar” kitabına yazdırırken, bu rekoru ikinci kez yine elinde bulundurmayı da başardı. Dinletir’i; ‘tüm sanatçı’ olarak tanımlamak istiyorum. Halk Müziği repertuarında 3 bin türkü, Heykeltıraşlık çalışmalarında yüzlerce heykel, Doğaçlama olarak 4 bin dolayında şiir, Bestecilik alanında THM formunda 200 dolayında eser, plak ve kasetler, Ressamlık alanında 68 ülkede çok sayıda tablo ile 15. baskı yapan “Bir volkanın külleri” isimle şiir kitabı ve dünyaya bıraktığı ölümsüz anılarını saymakla bitiremeyiz”dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Dinletir’in kitaplarındaki şiirleri ve onun için OŞYAD üyeleri tarafından yazılan şiirler okundu. Dinletir’in ruhu için okunan duanın ardından, mezarına çiçekler dikilip sulanması ile anma programı sona erdi.