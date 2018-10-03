Sanatçı Şanaral’dan Gülbeste albümü

Sanatçı Muharrem Şanaral’ın merakla beklenen ‘’Gülbeste’’ isimli albümü Ekim ayı içerisinde çıkıyor.

Osmaniyeli genç ilahi sanatçısı, Radyo- Tv programcısı, sunucu ve seslendirmen Muharrem Şanaral’ın söz ve bestesi kendisine ait olan ve altı eserden oluşan Gülbeste isimli ilk albümü çok yakında sevenleriyle buluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı Muharrem Şanaral; Rabbime şükürler olsun ki hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum, uzun emekler sonunda Gülbeste isimli yeni albümümüz sektörün en iyilerinden olan Peker kardeşler stüdyosunda hazırlandı, inşallah bu ay içerisinde elimizde olacak ve ilk olarak YouTube hesabımızdan paylaşacağız dedi. Peker kardeşler stüdyosunda hazırlanan albümün İsra dağıtım aracılığıyla çok yakında müzik marketlerde yerini alacağını belirten Şanaral, bir yolunu bulup onu anlatmak derdiyle gayret ettiğimiz bu yolda bizden dua ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Radyo 80 programcısı olan Şanaral’ın Medine’de Peygamberimize ithaf en yazdığı ‘’Gelsen’’ isimli eser ve klip büyük ilgi görmüştü.