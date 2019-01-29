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Sanayi sitesi ana arter yolu asfaltlandı195 defa okundu

kategorisinde,29 Oca 2019 - 17:17 tarihinde yayınlandı
Sanayi sitesi ana arter yolu asfaltlandı

Osmaniye Belediyesi tarafından, sanayi sitesi ana arter yolları yeniden asfaltlandı. Yıpranmış olan yolda alt yapı, asfaltı kazı ve zemin sıkıştırma işlemleri gerçekleştirildi. Şiddetli yağışların sona ermesinin ardından, sanayi sitesi camii önü ve Musa Şahin Bulvarı arasında kalan ana arter yolda asfalt serim işlemleri başladı. Ekipler, çalışmalarına hız kesmeden sürdürerek asfalt serim işinin tamamlanması sonrasında yol tamamen ulaşıma açıldı. Sanayi sitesi esnafları, zamanla bozulan ana caddede ki asfalt yapım çalışmalarından dolayı belediye başkanı Kadir Kara başta olmak üzere tüm ekip çalışanlarına teşekkür ettiler.

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