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Sarıkamış Şehitleri anısına zirve tırmanışı60 defa okundu

kategorisinde,26 Ara 2018 - 14:05 tarihinde yayınlandı
Sarıkamış Şehitleri anısına zirve tırmanışı

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına, Amanos Dağları üzerindeki Keldaz mevkiine zirve tırmanışı yaptı. Kent merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulunan bin 540 rakımlı Zorkun Yaylası’nda toplanan 15 doğaseverler, buradan yağan kar altında 2 bin 100 rakımlı Keldaz mevkisine doğru yürüdü. Zorlu geçen 6 saatlik yürüyüş sonunda zirveye ulaşan dağ ve doğa sporcuları burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dua ettiler. ODAK Başkanı Muhammet Doğan, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyleyerek, “Şehitlerimiz, bizler ve ülkemizin geleceği için İslam nuru sönmesin diyerek şehit oldular. Bizler de onları bu soğuk günde ilimizin en güzel yaylası olan Zorku’nun zirvesinde bulunan Keldaz’ın zirvesinde dualarla andık, İstiklal Marşımızı gururla söyledik, Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin.Ruhları şad olsun.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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