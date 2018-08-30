Sarıyer Balık Sezonuna Hazır

15 Nisan’da başlayan balık av yasağının 1 Eylül’de sona ermesine sayılı günler kala balığın merkezi Sarıyer’de balıkçıları ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bol ve bereketli bir sezon olsun” diyerek, ağ tamiri yaptı.

Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Sarıyerli balıkçılar, heyecanla “Vira bismillah” demeyi bekliyor. Yasağın başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yaz boyunca yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul ve Türkiye’nin önemli balık kenti Sarıyer’de hazırlıklarını tamamlayan balıkçıları Rumeli Feneri Mahallesi’nde ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, esnafa bol ve bereketli bir balık sezonu diledi. Yetki karmaşasından dolayı Sarıyerli balıkçıların problemlerinin çözülemediğini söyleyen Başkan Genç, “Balıkçı tüm riskleri alıyor. Büyük emek harcıyor fakat satacak yeri yok” dedi.

BÜROKRASİDEN DOLAYI HİZMET YAPILAMIYOR

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını ifade eden balıkçılar, maliyetlerden dert yakındı. Balıkçının kardan biraz daha fazla kazanması gerektiğini söyleyen Şekip reis; “Sorunlarımız çok büyük ve maliyetlerimizin altından kalkmak zor. Balıkçıların gideri fazla. Bu sebeple balığı uygun fiyata satarak, giderimizi karşılamak istiyoruz” dedi. Balıkçıların problemlerini çözmek için uğraştığını söyleyen Başkan Genç ise şöyle konuştu; “Denizden balığı getiriyorsunuz fakat satacak yer yok. Eskiden mezatlar olurdu. İnsanlar ucuz balık yerdi. Şu anda böyle bir olanak yok. Göreve geldiğim yıldan beri uğraşıyorum fakat bürokratik nedenlerden dolayı satış için bir yer yapamadık. Balıkçının ürününü indirebileceği, İstanbul’un her kesiminin alışveriş yapabileceği bir yer yapmayı çok isterim. Fakat sahil alanlarına aynı nedenden dolayı hizmet yapılamıyor.”