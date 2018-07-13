Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in 15 Temmuz Mesajı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümü öncesinde şehit olan Sarıyerli Fatih Satır’ın kabrini ziyaret etti. Kur’an okuttu. Şehidin yakınlarıyla bir araya gelen Şükrü Genç, yayınladığı mesajla saldırıyı bir kez daha kınadı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstinye Borsa Binası önünde şehit edilen Sarıyerli Fatih Satır’ın kabrini ziyaret etti. Bayrakların değiştirilmesi ve bakımı konusunda ilgililere talimat veren Genç, şehit Fatih Satır’ın mezarı başında dua ettikten sonra acılı babasıyla bir süre sohbet etti. Başkan Genç, yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Şükrü Genç yayınladığı mesajda şöyle dedi;

“Demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasi ile tedavi edilir”

Ülkemiz demokrasisine yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz alçak kalkışma hareketinin 2.yıldönümü. Hain saldırıyı bir kez daha en kuvvetli şekilde lanetlerken, üzerinde durulması gereken temel kavram demokrasi olgusudur. Hukukun üstünlüğü ilkesi, adalet duygusunun toplumun her kesiminde eşit bir biçimde hissedilmesi, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi olmazsa olmazımızdır. İçerisinde bulunduğumuz tüm sorunlar ayrıştırma – ötekileştirme yerine birleştirme ile çözülecektir.

Vatandaşlarımızın 15 Temmuz gecesi gösterdikleri irade, verdikleri mücadelenin 2. yılında Sarıyerli şehidimiz merhum Fatih Satır başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.