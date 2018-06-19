Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten Karadeniz Turu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın son iftarını Rize’nin Yemişli Köyü’nde yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bayramda 1795 kilometrelik Anadolu turu yaptı. Bayramın ilk günü şehitlerimizin mezarlıklarını ziyaret eden Başkan Genç, Kelkit Vadisi’nde köy köy dolaşarak hemşerileriyle bayramlaştı.

Her yıl Kelkit Vadisi olarak bilinen bölgeyi ziyaret eden Başkan Genç, geleneği bu yıl da sürdürdü. Ramazan ayının son iftarını Rize’de yapan Başkan Genç hemşerileriyle bayramlaştı. Bayram boyunca bin 795 kilometre yol yaparak köyleri dolaşan Genç yoğun ilgiyle karşılaştı. Rize’den başladığı Anadolu turunu memleketi Şebinkarahisar’da devam ettiren Şükrü Genç, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Burada Sütlüce ve Yaygınsöğüt köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Genç’in üçüncü durağı Sivas oldu. Suşehri ve Divriği ilçeleri ziyaret eden Genç’in gezisi Çamurlu ve Pınargözü köyleriyle son buldu.

İLK DURAK KALKANDERE

Sarıyer’deki Rizelilerin daveti üzerine Kalkandere’ye geçen Başkan Şükrü Genç ve beraberindekiler, burada çeşitli ziyaretlerde bulundu. Önce Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım’ı ardından Kalkandere CHP İlçe Başkanı Hızır Yıldırım’ı ziyaret eden Başkan Genç, Sarıyer Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın önüne konulan Atatürk heykelinin biblosunu hediye etti. Genç’e Sarıyer ve İBB Meclis Üyesi Nadir Günday, işadamı Bayram Ali Koçoğlu, İstinye Muhtarı Recep Alkan ve Basın Danışmanı Cengiz Kahraman eşlik etti.

ŞEBİNKARAHİSAR VE SİVAS’TA YOĞUN İLGİ

Hemşerileri tarafından konvoyla karşılanan Şükrü Genç, bayramın birinci günü doğduğu Suboyu Köyü’nde şehitlerin mezarlıklarını ziyaret etti. Sütlüce, Yaygınsöğüt köylerine giden Genç hemşerileriyle bayramlaştı. Şebinkarahisar ziyaretinin ardından Sivas’a geçen heyet Suşehri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sivas Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök’ü ve CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun’u makamında ziyaret eden Şükrü Genç, kentin tarihi mekanlarını gezmeyi ihmal etmedi. Ardından Pınargözü Köyü’nde düzenlenen bayramlaşma törenine de katıldı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Genç, burada kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.