Sarıyer Belediyesi Ekipleri 480 Personel, 72 Araçla Sahada

Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısı sonrasında Sarıyer Belediyesi ekipleri vatandaşların yağıştan olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalara başladı. Müdürlükler tarafından yapılan programa göre Sarıyer’de, toplam 480 personel, 72 araçla göreve hazır ekipler, 7/24 hizmet verecek.

Sarıyer Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Bu yıl da tam donanımlı araçlar ve ekiplerle vatandaşların kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmeleri için kriz masasında 7 müdürlükten 480 personel görevlendirildi. 4 bölgeye ayrılan Sarıyer’de Fen İşleri ekipleri yoğun kar yağışı için hazır beklerken; Zabıta, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik, Ulaşım ve Temizlik İşleri Müdürlükleri de 7/24 hizmet verecek. Beklenen yoğun kar yağışı ile mücadele etmek için Sarıyer Belediyesi birimlerinden oluşturulan kriz masasına çağrı merkezinin 444 1 722 numaralı telefonlarından ulaşılabilir.

MUHTARLIKLARA TUZ DAĞITIMI

Karla mücadele kapsamında, 12 adet kar küreme aracı, 21 adet tuz atma aracı, 9 adet tuzlama aracı ve 205 saha personeliyle hazır olan Fen İşleri ekipleri, muhtarlıklara ve sitelere ise 400 ton, sahada da ilk müdahaleyi yapabilecek miktarda 2 bin 200 tonluk tuz stoku ile çalışmalara hazır.

MÜDÜRLÜKLER KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Kriz masasında görev alacak olan sağlık personeli yolların kapanması durumunda muayeneye gidemeyen hastalar için evde bakım hizmeti verecek.

Zorlu hava koşullarını ve bölgenin engebeli, dar sokaklarını göz önünde bulundurarak, belediye ambulanslarının donanımları tamamlamış bir şekilde teyakkuzda ve göreve hazır halde bulunuyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler de hasta taşıma ve ilaç yardımına katılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olağanüstü hava koşullarında ağaç yıkılma riskine karşı hazır halde bulunurken, 211 temizlik personeli de Sarıyerliler için çalışacak.

MİNİK DOSTLARIMIZI UNUTMADIK

Veteriner İşleri Müdürlüğü de sokak hayvanları için önlemini aldı. 23.00’e kadar nöbette olacak ekipler, 27 besleme noktasına bırakılan mama sayısını iki katına çıkararak çalışmalarına hız verdi.